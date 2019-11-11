В «Балтике» прокомментировали аварию на паропроводе в Петербурге

В пивоваренной компании «Балтика» прокомментировали аварию, которая произошла на магистральном паропроводе завода в Санкт-Петербурге.

Как отметили в компании, около 17:30 возле завода «произошёл прорыв магистрального паропровода».

«Обломками асфальта был нанесён незначительный ущерб зданию завода. В результате ЧП пострадало два человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Угроза их жизни отсутствует. Погибших нет», — говорится в сообщении «Балтики».

В настоящее время теплотрасса перекрыта, но предприятие работу не прекратило.

«На место происшествия уже прибыли сотрудники полиции, пожарные и представители ГУП «ТЭК», которые решают вопрос о дальнейших действиях. Компания «Балтика» сформировала оперативный штаб по урегулированию ситуации», — указали там.

Ранее на заводе «Балтика» в Санкт-Петербурге произошёл прорыв теплосети.