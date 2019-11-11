В «Балтике» прокомментировали аварию на паропроводе в Петербурге

Короткая ссылка
В пивоваренной компании «Балтика» прокомментировали аварию, которая произошла на магистральном паропроводе завода в Санкт-Петербурге.
В «Балтике» прокомментировали аварию на паропроводе в Петербурге
  • РИА Новости

Как отметили в компании, около 17:30 возле завода «произошёл прорыв магистрального паропровода».

«Обломками асфальта был нанесён незначительный ущерб зданию завода. В результате ЧП пострадало два человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Угроза их жизни отсутствует. Погибших нет», — говорится в сообщении «Балтики».

В настоящее время теплотрасса перекрыта, но предприятие работу не прекратило.

«На место происшествия уже прибыли сотрудники полиции, пожарные и представители ГУП «ТЭК», которые решают вопрос о дальнейших действиях. Компания «Балтика» сформировала оперативный штаб по урегулированию ситуации», — указали там.

Ранее на заводе «Балтика» в Санкт-Петербурге произошёл прорыв теплосети.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить