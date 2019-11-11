В аэропорту Симферополь рассказали о строительстве гражданской части аэропорта Бельбек

Гендиректор аэропорта Симферополь Евгений Плаксин рассказал РИА Новости Крым, что строительство гражданской части военного аэропорта Бельбек начнётся в первом квартале 2020 года.

«На данном этапе идёт проектирование гражданского сектора: плоскостных сооружений и терминальной части. Работы по строительству взлётно-посадочной полосы и своей части перрона проводит Министерство обороны. Кроме того, специалисты Минобороны построят магистральную рулёжную дорожку. Фактически к строительно-монтажным работам мы приступим в первом квартале 2020 года. Я думаю, к 2022 году полностью гражданский сектор будет запущен», — рассказал Плаксин.

По его словам, работы ведутся в соответствии с графиком, составленным правительством Российской Федерации. Он добавил, что гражданский сектор Бельбека будет обслуживать специальные рейсы и рейсы деловой авиации, и поддержал идею соединения аэропортов железнодорожным сообщением.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что аэропорт Симферополь по итогам сезона весенне-летней навигации с 31 марта по 26 октября 2019 года обслужил 4,1 млн пассажиров.