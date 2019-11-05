Аэропорт Симферополь обслужил 4,1 млн пассажиров с марта по октябрь

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Аэропорт Симферополь по итогам сезона весенне-летней навигации с 31 марта по 26 октября 2019 года обслужил 4,1 млн пассажиров, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Аэропорт Симферополь обслужил 4,1 млн пассажиров с марта по октябрь
  • © Александр Полегенько
  • РИА Новости

По сравнению с 2018 годом пассажиропоток вырос на 40,4 тыс. человек.

«В 2019 году рейсы из аэропорта Симферополь совершали 19 авиакомпаний по 56 направлениям. В разгар курортного сезона воздушная гавань полуострова принимала и отправляла более 200 рейсов и 30 тыс. пассажиров в сутки», — уточнили в пресс-службе.

По данным аэропорта, пик пассажиропотока в весенне-летний период был зафиксирован 10 августа: в этот день суточный трафик составил более 34 тыс. человек, что стало абсолютным рекордом за последние три года.

Ранее «Невские новости» сообщали, что пассажиропоток аэропорта Пулково в январе — сентябре 2019 года вырос на 8,1%.

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