Пассажиропоток аэропорта Пулково вырос на 8,1% в январе — сентябре
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- РИА Новости
Пассажиропоток на внутренних линиях составил 9,1 млн человек (+10,2%), на международных — 5,9 млн (+5%).
Лидерами среди российских авиакомпаний по числу авиаперевозок названы «Россия», «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines и «Уральские авиалинии», которые обслужили в аэропорту более 60,2% общего пассажиропотока.
Среди иностранных лидируют Lufthansa, Uzbekistan Airways, «Белавиа», Turkish Airlines и Finnair.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что судно на подводных крыльях «Комета» перевезло почти 40 тыс. пассажиров за курортный сезон в Крыму.