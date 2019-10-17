Пассажиропоток аэропорта Пулково вырос на 8,1% в январе — сентябре

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В январе — сентябре петербургский аэропорт Пулково обслужил более 15,1 млн пассажиров, что на 8,1% превышает показатель за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Пассажиропоток аэропорта Пулково вырос на 8,1% в январе — сентябре
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Пассажиропоток на внутренних линиях составил 9,1 млн человек (+10,2%), на международных — 5,9 млн (+5%).

Лидерами среди российских авиакомпаний по числу авиаперевозок названы «Россия», «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines и «Уральские авиалинии», которые обслужили в аэропорту более 60,2% общего пассажиропотока.

Среди иностранных лидируют Lufthansa, Uzbekistan Airways, «Белавиа», Turkish Airlines и Finnair.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что судно на подводных крыльях «Комета» перевезло почти 40 тыс. пассажиров за курортный сезон в Крыму.

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