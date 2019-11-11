В «Росконтроле» рассказали об опасности губок для мытья посуды

Специалист экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Галина Ахметова в беседе с изданием «Ридус» рассказала об опасности кухонных губок.

«Кухонные губки спустя какое-то время накапливают в себе большое количество бактерий, которые попадают на всё, чего касается губка: тарелки, столовые приборы, столешница», — заявила она.

Как отметила Ахметова, стафилококковые бактерии содержатся в большинстве полуфабрикатов и сырых мясных изделий, а также в молочных продуктах и яйцах. Бактерии контактируют с механическим оборудованием, разделочными досками и ножами, посудой и другим кухонным инвентарём.

«А далее уже растут в геометрической прогрессии, оставаясь на губке после обработки», — добавила она.

Ранее Роспотребнадзор рассказал об итогах проверки губок для мытья посуды.