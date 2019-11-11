В Совфеде прокомментировали заявление депутата бундестага о Крыме

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил заявление депутата бундестага Антона Фризена о санкциях и Крыме.

«Всё чаще и чаще европейские политики говорят о ненужности антироссийских санкций и о том, что Крым — это Россия, стал её частью на законных основаниях, то есть по результатам всенародного референдума. Иными словами, европейские политики проявляют всё больше и больше здравого смысла, и это не может нас не радовать. Потому что пять лет назад никто в Европе не осмеливался говорить подобных вещей, три года назад подобные заявления были единичны», — подчеркнул Цеков.

Сенатор напомнил, что в последнее время о неэффективности антироссийских санкций говорят также во Франции, Италии, Скандинавии и Польше. По его мнению, это обусловлено желанием европейцев отменить санкционный режим в отношении России, поскольку европейский бизнес несёт из-за этого огромные убытки. Вместе с тем Европе нужно время чтобы прислушаться к словам Антона Фризена, убеждён Цеков.

Депутат бундестага Антон Фризен из партии «Альтернатива для Германии» заявил, что санкции Евросоюза против России не приведут к изменению статуса полуострова и он останется российским.

Ранее главный научный сотрудник Института экономики РАН Борис Хейфец в беседе с НСН оценил данные о том, что 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.