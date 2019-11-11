В Госдуме оценили рейтинг самых пьющих стран мира

Член комитета по охране здоровья, депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал попадание России в десятку самых пьющих стран.

«Не могу сказать, что стали больше пить за последний год в сравнении с предыдущим или 2017-м, просто более объективная информация, видимо, стала доводиться», — заявил он.

Как отметил Куринный, власти уже приняли ряд мер для противодействия алкоголизации, например повышение цен и ужесточение борьбы, но на данный момент их недостаточно.

По мнению депутата, необходимо усиливать меры.

Ранее первый зампредседателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU оценил попадание России в десятку самых пьющих стран.