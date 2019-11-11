Эксперт оценила возможность роста цен на услуги сотовой связи

Заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова прокомментировала в беседе с сайтом «Москва 24» сообщения о возможном росте цен на услуги мобильной связи в 2020 году.

«Официально я такой информации ещё не слышала. Насколько помню, когда к нам в Госдуму приходили представители ФАС, они нас убеждали, что подорожания никакого не будет, не ожидается в ближайшее время», — заметила Мукабенова.

По её словам, в ФАС заверили, что этот вопрос находится под постоянным контролем.

Зампред также отметила, что в настоящее время рынок мобильных коммуникаций предлагает огромный выбор тарифов сотовой связи, среди которых каждый может найти подходящий вариант.

Она предположила, что сотовая связь может подорожать, но незначительно, поскольку серьёзного повышения правительство и ФАС не допустят.

Ранее аналитики сообщили о возможном росте цен на сотовую связь.