Путин призвал не повторять ошибок СССР при закупках оборудования

Президент России Владимир Путин призвал не повторять ошибок СССР при закупках российского оборудования при выполнении национальных проектов.

Президент подчеркнул необходимость конкурентоспособности закупаемой российской техники.

«Не нужно повторять того, что происходило в замкнутой советской экономике», — цитирует РИА Новости Путина.

Он отметил, что это оборудование должно не только отвечать требованиям заказчиков, но и иметь надёжную систему гарантийного и послепродажного обслуживания.

Путин также призвал добиться полной прозрачности в расходовании средств на закупку соответствующего оборудования.

В начале сентября российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».