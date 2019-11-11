Путин призвал не повторять ошибок СССР при закупках оборудования

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Президент России Владимир Путин призвал не повторять ошибок СССР при закупках российского оборудования при выполнении национальных проектов.
Путин призвал не повторять ошибок СССР при закупках оборудования
  • РИА Новости

Президент подчеркнул необходимость конкурентоспособности закупаемой российской техники.

«Не нужно повторять того, что происходило в замкнутой советской экономике», — цитирует РИА Новости Путина.

Он отметил, что это оборудование должно не только отвечать требованиям заказчиков, но и иметь надёжную систему гарантийного и послепродажного обслуживания.

Путин также призвал добиться полной прозрачности в расходовании средств на закупку соответствующего оборудования.

В начале сентября российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины». 

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