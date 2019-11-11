На ремонт дорог в Казани направили более 7,2 млрд рублей в 2019 году

Короткая ссылка
На ремонт дорог в Казани выделили более 7,2 млрд рублей из республиканского и федерального бюджетов в 2019 году. По сравнению с 2018-м объём финансирования вырос на 1 млрд рублей, сообщает «Реальное время».
На ремонт дорог в Казани направили более 7,2 млрд рублей в 2019 году
  • РИА Новости

Об этом заявили на «деловом понедельнике» в мэрии.

В частности, 2,2 млрд пошли на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 4 млрд — на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, маршрутов чемпионата WorldSkills и территорий образовательных учреждений, 1 млрд — на ремонт дворовых территорий.

Отремонтировано, к примеру, 146 городских и поселковых улиц, 42 тротуара, 34 территории образовательных учреждений. Общая площадь ремонта — 1,8 млн кв. м.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о ходе работ по ремонту дорог.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить