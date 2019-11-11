В ФАС заявили об отсутствии оснований для роста цен на сотовую связь

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В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не видят оснований для роста цен на услуги сотовой связи. Об этом, как пишет «Российская газета», заявил заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин.
В ФАС заявили об отсутствии оснований для роста цен на сотовую связь
  • РИА Новости

«Единоразовое повышение произошло в начале 2019 года на 1,6—2% из-за изменения ставки НДС. Мы не видим причин, по которым спустя полтора года операторы могут поднять цены из-за отмены роуминга», — сказал он.

По его словам, ФАС проведёт расследование, если операторы поднимут цены на услуги сотовой связи.

Как пишет издание, ссылаясь на представителей МТС, «ВымпелКома» («Билайн») и Tele2, сотовые операторы не намерены повышать тарифы.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков писала, что в 2020 году сотовая связь в России может стать дороже как минимум на 10%. 

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