В ЯНАО проводят проверку по факту смерти ребёнка на картодроме

В Салехарде проводят проверку по факту смерти ребёнка на картодроме, сообщает kp.ru со ссылкой на СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Инцидент произошёл 10 ноября.

Установлено, что десятилетний мальчик скончался во время тренировочного заезда. Каких-либо столкновений или аварий не было.

По имеющимся данным, мальчику стало плохо на втором круге. Очевидцы вызвали скорую помощь, но спасти ребёнка не удалось.

На картодроме приостановлены все занятия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области проводят доследственную проверку по факту гибели четырёхлетней девочки.