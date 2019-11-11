Почта России намерена сократить сроки доставки посылок

Почта России сократит сроки доставки посылок на 7800 направлениях. Как пишет газета «Ведомости», ссылаясь на представителя государственной компании, новые нормативы скорости доставки начнут действовать 15 ноября.

Как пишет издание, речь идёт о первом с 2016 года массовом сокращении контрольных сроков.

В Почте России утверждают, что время посылки в пути для большинства жителей России будет составлять не более двух дней. В зависимости от направления контрольные сроки доставки посылок составят от двух до восьми суток.

Ожидается, что время доставки из городов-миллионников в города с населением свыше 100 тыс. человек и в обратном направлении сократится до двух или трёх дней.

В некоторые города с населением более 500 тыс. человек посылки должны будут приходить через один день.

Как заявил первый заместитель гендиректора по электронной коммерции Почты России Алексей Скатин, причины таких изменений связаны с существенными инвестициями в инфраструктуру, а также с пересмотром схемы маршрутов и сокращением сроков сортировки почтовых отправлений.

В конце августа сообщалось, что Почта России попросила около 85 млрд рублей из бюджета для преобразования своих отделений в подобие, в том числе магазинов, аптек и МФЦ.

В Государственной думе прокомментировали Nation News эти сообщения.