Почта России намерена сократить сроки доставки посылок
- РИА Новости
Как пишет издание, речь идёт о первом с 2016 года массовом сокращении контрольных сроков.
В Почте России утверждают, что время посылки в пути для большинства жителей России будет составлять не более двух дней. В зависимости от направления контрольные сроки доставки посылок составят от двух до восьми суток.
Ожидается, что время доставки из городов-миллионников в города с населением свыше 100 тыс. человек и в обратном направлении сократится до двух или трёх дней.
В некоторые города с населением более 500 тыс. человек посылки должны будут приходить через один день.
Как заявил первый заместитель гендиректора по электронной коммерции Почты России Алексей Скатин, причины таких изменений связаны с существенными инвестициями в инфраструктуру, а также с пересмотром схемы маршрутов и сокращением сроков сортировки почтовых отправлений.
В конце августа сообщалось, что Почта России попросила около 85 млрд рублей из бюджета для преобразования своих отделений в подобие, в том числе магазинов, аптек и МФЦ.
В Государственной думе прокомментировали Nation News эти сообщения.