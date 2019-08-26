«Почта России» планирует сделать свои отделения магазинами и аптеками

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«Почта России» попросила почти 85 миллиардов рублей из бюджета для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медицинских учреждений.

Как сообщает газета «Известия», главной причиной изменений указывается замена традиционных писем электронными, а также прогноз падения объёма корреспонденции в мировых масштабах в 1,5 раза к 2023 году.

Отмечается, что изменения затронут порядка 80 процентов всех отделений компании.

9 апреля «Почта России» запустила сервис по онлайн-оплате мобильной связи, жилищно-коммунальных и других услуг, сообщает газета «Известия» со ссылкой на оператора.

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