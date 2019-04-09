«Почта России» запустила сервис по онлайн-оплате услуг ЖКХ
- РИА Новости
На данный момент на сайте компании доступна оплата услуг в адрес более 3000 поставщиков. В будущем их число планируется увеличить.
Комиссию «Почта России» взимать не намерена, но её может брать банк-эквайер.
Пользователям также будет доступен личный кабинет плательщика, где сохраняется история совершённых платежей.
Как отметили в компании, их мобильное приложение пока не поддерживает возможность оплаты услуг ЖКХ, но компания собирается рассмотреть варианты расширения функционала.
Ранее СМИ назвали регионы России с самым большим числом должников по ЖКХ.