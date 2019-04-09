«Почта России» запустила сервис по онлайн-оплате услуг ЖКХ

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«Почта России» запустила сервис по онлайн-оплате мобильной связи, жилищно-коммунальных и других услуг, сообщает газета «Известия» со ссылкой на оператора.
«Почта России» запустила сервис по онлайн-оплате услуг ЖКХ
  • РИА Новости

На данный момент на сайте компании доступна оплата услуг в адрес более 3000 поставщиков. В будущем их число планируется увеличить.

Комиссию «Почта России» взимать не намерена, но её может брать банк-эквайер.

Пользователям также будет доступен личный кабинет плательщика, где сохраняется история совершённых платежей.

Как отметили в компании, их мобильное приложение пока не поддерживает возможность оплаты услуг ЖКХ, но компания собирается рассмотреть варианты расширения функционала.

Ранее СМИ назвали регионы России с самым большим числом должников по ЖКХ.

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