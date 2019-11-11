В «Калашникове» назвали недостатки американского конкурента АК

Главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев заявил, что основной конкурент российского автомата — винтовки, созданные на базе американской схемы AR, имеют проблемы при использовании в жарких странах.

«Наш основной конкурент — винтовочная схема типа AR в странах с очень жарким климатом ведёт себя нестабильно. После отстрела трёх-четырёх магазинов такой автомат просто клинит, и приходится ждать, пока конструкция остынет», — приводит РИА Новости слова Уржумцева.

Конструктор отметил, что автоматы АК лишены такого недостатка.

По его словам, удовлетворяют требованиям военных многих стран мира только две основных компоновки — российская AK и американская AR.

Также Уржумцев заявил, что концерн создаст автомат нового поколения АК-12, в том числе версию в калибре стандарта НАТО.