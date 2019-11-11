В «Калашникове» назвали недостатки американского конкурента АК
- РИА Новости
«Наш основной конкурент — винтовочная схема типа AR в странах с очень жарким климатом ведёт себя нестабильно. После отстрела трёх-четырёх магазинов такой автомат просто клинит, и приходится ждать, пока конструкция остынет», — приводит РИА Новости слова Уржумцева.
Конструктор отметил, что автоматы АК лишены такого недостатка.
По его словам, удовлетворяют требованиям военных многих стран мира только две основных компоновки — российская AK и американская AR.
Также Уржумцев заявил, что концерн создаст автомат нового поколения АК-12, в том числе версию в калибре стандарта НАТО.