В результате ДТП в Курской области пострадали восемь человек

В результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Курской области один человек погиб и ещё восемь пострадали. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

«По предварительным данным, семь человек в микроавтобусе находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести, их пока осматривают врачи скорой, и два человека во внедорожнике, один из них — погибший. Это произошло в порядка 50 км от самого Железногорска (в Курской области. — RT), отдалённый участок», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Ранее стало известно, что в результате ДТП с участием автобуса Мосгортранса и маршрутного такси на юго-западе Москвы пострадали четыре человека.