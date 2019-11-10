В результате ДТП в Курской области пострадали восемь человек

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В результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Курской области один человек погиб и ещё восемь пострадали. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
В результате ДТП в Курской области пострадали восемь человек
  • РИА Новости

«По предварительным данным, семь человек в микроавтобусе находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести, их пока осматривают врачи скорой, и два человека во внедорожнике, один из них — погибший. Это произошло в порядка 50 км от самого Железногорска (в Курской области. — RT), отдалённый участок», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Ранее стало известно, что в результате ДТП с участием автобуса Мосгортранса и маршрутного такси на юго-западе Москвы пострадали четыре человека.

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