В Совфеде оценили темпы продаж билетов на поезда в Крым

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT сообщение пресс-службы компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» о том, что за первые двое суток продаж было реализовано более десяти тыс. билетов на первые поезда через Керченский пролив, следующие в Крым и обратно.
В Совфеде оценили темпы продаж билетов на поезда в Крым
  • РИА Новости

По его мнению, подобный резкий старт продаж прежде всего свидетельствует о большом интересе к поездкам на полуостров железнодорожным транспортом.

«Также есть и определённое совпадение с новогодними праздниками. Думаю, что сейчас основная часть людей, которые едут в Крым, хотят проехать именно по железной дороге. Мы считаем, что строительство моста в части пассажирского железнодорожного сообщения должно существенно увеличить количество отдыхающих на полуострове», — считает сенатор.

Ранее сообщалось, что более десяти тыс. билетов на первые поезда через Керченский пролив, следующие в Крым и обратно, было реализовано за первые двое суток продаж.

Отмечается также, что самым востребованным стал маршрут Москва — Симферополь.

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