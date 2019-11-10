В Совфеде оценили темпы продаж билетов на поезда в Крым
- РИА Новости
По его мнению, подобный резкий старт продаж прежде всего свидетельствует о большом интересе к поездкам на полуостров железнодорожным транспортом.
«Также есть и определённое совпадение с новогодними праздниками. Думаю, что сейчас основная часть людей, которые едут в Крым, хотят проехать именно по железной дороге. Мы считаем, что строительство моста в части пассажирского железнодорожного сообщения должно существенно увеличить количество отдыхающих на полуострове», — считает сенатор.
Ранее сообщалось, что более десяти тыс. билетов на первые поезда через Керченский пролив, следующие в Крым и обратно, было реализовано за первые двое суток продаж.
Отмечается также, что самым востребованным стал маршрут Москва — Симферополь.