Археологи обнаружили в Пскове «подпольное казино» XVII века

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Археологи обнаружили в Пскове скамью второй половины XVII века, на которой расчерчено поле для игры в алькерк (разновидность «мельницы»).
Археологи обнаружили в Пскове «подпольное казино» XVII века
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«В слоях второй половины XVII обнаружено «подпольное казино». Дело в том, что в царствование Алексея Михайловича азартные игры были запрещены и сурово карались. Игрокам приходилось идти на всяческие уловки, чтобы скрыть своё пагубное пристрастие», — говорится в сообщении Археологического центра Псковской области в Instagram.

По словам специалистов, в случае визита незваных гостей можно было сесть на игровое поле на скамье или накрыть его тряпкой, скрыв от чужих глаз.

«В прошлом году мы нашли немало фишек для игры, а теперь — ещё одно доказательство разнообразного времяпровождения псковичей», — отмечают археологи.

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