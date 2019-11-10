СК проверит обстоятельства ДТП с двумя погибшими в Красноярском крае

Следователи организовали проверку после столкновения микроавтобуса с грузовиком в Красноярском крае, приведшего к гибели двух человек.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По данному факту... проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Новосёловском районе Красноярского края в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека.

Позднее в МВД уточнили, что водитель микроавтобуса Toyota, направлявшегося из Красноярска в Абакан, допустил столкновение с грузовиком с полуприцепом, который остановился на красный сигнал светофора в попутном направлении.