СК проверит обстоятельства ДТП с двумя погибшими в Красноярском крае
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«По данному факту... проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в Новосёловском районе Красноярского края в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека.
Позднее в МВД уточнили, что водитель микроавтобуса Toyota, направлявшегося из Красноярска в Абакан, допустил столкновение с грузовиком с полуприцепом, который остановился на красный сигнал светофора в попутном направлении.