В Башкирии при обрушении траншеи трубопровода погиб рабочий
- РИА Новости
Инцидент произошёл в населённом пункте Учалы. Рабочие копали траншею и спаивали трубопровод, при этом стены траншеи на глубине двух метров обвалились.
«Мужчина 1981 года рождения погиб. Еще двое мужчин, 1980 и 1988 годов рождения, с различными травмами переданы бригаде скорой медицинской помощи», — приводит РИА Новости сообщение регионального управления МЧС.
Ранее следственный комитет России начал проверку по факту обвала грунта на строительной площадке в Москве.