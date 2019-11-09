В Башкирии при обрушении траншеи трубопровода погиб рабочий

Траншея трубопровода обвалилась в Башкирии и засыпала троих рабочих, один из них погиб, двое получили травмы.

Инцидент произошёл в населённом пункте Учалы. Рабочие копали траншею и спаивали трубопровод, при этом стены траншеи на глубине двух метров обвалились.

«Мужчина 1981 года рождения погиб. Еще двое мужчин, 1980 и 1988 годов рождения, с различными травмами переданы бригаде скорой медицинской помощи», — приводит РИА Новости сообщение регионального управления МЧС.

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