Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
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- АГН «Москва»
Об этом сообщает РИА Новости.
«Вы считаетесь не приобретшим гражданство Российской Федерации в установленном законом порядке. Паспорта гражданина Российской Федерации считаются выданными в нарушение установленного порядка», — говорится в результатах проверки столичного главка МВД, поступивших отцу Багдасарян.
МВД предлагает ему получить разрешение на временное проживание в России, далее вид на жительство и затем обратиться с заявлением о приёме в гражданство.
Кемулария заявил, что решение МВД будет оспариваться в суде. По его словам, Эльмар Багдасарян жил в России до 1991 года и автоматически получил российский паспорт.
Мара Багдасарян была одной из участниц резонансных «гонок на Gelandewagen». После этого её многократно задерживали за иные нарушения правил дорожного движения. В начале 2017 года её бессрочно лишили водительских прав, однако она продолжала ездить без них.
В ноябре 2017 Давид Кемулария заявлял, что его подзащитная в очередной раз без прав «села за руль, чтобы показать, что происходит, привлечь внимание к этому беспределу».
Тогда же в Кремле прокомментировали ситуацию с водительскими правами Багдасарян.