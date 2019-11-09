Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

Короткая ссылка
Давид Кемулария, адвокат осуждённой за многочисленные нарушения правил дорожного движения Мары Багдасарян, сообщил, что её отца, Эльмара Багдасаряна, лишили российского гражданства.
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы считаетесь не приобретшим гражданство Российской Федерации в установленном законом порядке. Паспорта гражданина Российской Федерации считаются выданными в нарушение установленного порядка», — говорится в результатах проверки столичного главка МВД, поступивших отцу Багдасарян.

МВД предлагает ему получить разрешение на временное проживание в России, далее вид на жительство и затем обратиться с заявлением о приёме в гражданство.

Кемулария заявил, что решение МВД будет оспариваться в суде. По его словам, Эльмар Багдасарян жил в России до 1991 года и автоматически получил российский паспорт. 

Мара Багдасарян была одной из участниц резонансных «гонок на Gelandewagen». После этого её многократно задерживали за иные нарушения правил дорожного движения. В начале 2017 года её бессрочно лишили водительских прав, однако она продолжала ездить без них. 

В ноябре 2017 Давид Кемулария заявлял, что его подзащитная в очередной раз без прав «села за руль, чтобы показать, что происходит, привлечь внимание к этому беспределу».

Тогда же в Кремле прокомментировали ситуацию с водительскими правами Багдасарян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить