Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо

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Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.
Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы Росстата.

При этом отмечается, что средние розничные цены на бензин в России за этот период стали выше на две копейки и составили 44,68 рубля за литр.

На неделе с 21 по 27 октября дизтопливо стало дороже на 13 копеек, а цены на бензин не изменились.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование сообщала, что в России снизился спрос на бензин. Отмечалось, что с января по сентябрь потребление бензина сократилось почти на 1% к аналогичному периоду 2018 года.

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