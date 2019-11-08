Победитель «Лидеров России» назначен главой комитета цифрового развития Курской области
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Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Старовойт.
Как заявил Берзин, конкурс дал ему возможность применить свой опыт на новой должности в сфере государственного управления, и он постарается оправдать оказанное доверие.
Ранее, как сообщало URA.RU, вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала старт третьего сезона конкурса «Лидеры России», в котором она выступает в качестве одного из наставников.