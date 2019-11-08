Победитель «Лидеров России» назначен главой комитета цифрового развития Курской области

Короткая ссылка
Победитель конкурса «Лидеры России» Вячеслав Берзин назначен главой комитета цифрового развития и связи Курской области, сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
Победитель «Лидеров России» назначен главой комитета цифрового развития Курской области
  • @leadersofrussia
  • Facebook

Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Старовойт.

Как заявил Берзин, конкурс дал ему возможность применить свой опыт на новой должности в сфере государственного управления, и он постарается оправдать оказанное доверие.

Ранее, как сообщало URA.RU, вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала старт третьего сезона конкурса «Лидеры России», в котором она выступает в качестве одного из наставников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить