Победитель «Лидеров России» назначен главой комитета цифрового развития Курской области

Победитель конкурса «Лидеры России» Вячеслав Берзин назначен главой комитета цифрового развития и связи Курской области, сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Старовойт.

Как заявил Берзин, конкурс дал ему возможность применить свой опыт на новой должности в сфере государственного управления, и он постарается оправдать оказанное доверие.

Ранее, как сообщало URA.RU, вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала старт третьего сезона конкурса «Лидеры России», в котором она выступает в качестве одного из наставников.