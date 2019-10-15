Вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала старт третьего сезона конкурса «Лидеры России», в котором она выступает в качестве одного из наставников. Об этом сообщает URA.RU.

По словам Голиковой, более 12 тыс. россиян подали заявки на участие по специализациям «Здравоохранение» и «Наука» за первые 10 дней.

«Это очень здорово. Значит, люди верят в те преобразования, которые будут происходить в науке в ближайшее время. Очень хочется, чтобы победители конкурса стали полноценными участниками этих изменений», — сказала она.

Кроме того, Голикова призвала россиянок активнее участвовать в проекте и не бояться менять свою жизнь.

«Для многих участниц прошлых лет этот конкурс стал конкурсом переосмысления своей профессиональной ориентации. Они изменили подходы к профессии. Изменили место своей работы», — пояснила она.

Ранее вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Фёдорова в беседе со «Взглядом» оценила конкурс «Лидеры России».