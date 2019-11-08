В Москве прошла рабочая встреча глав СК России и Армении

В Москве состоялась рабочая встреча председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и главы ведомства Республики Армения Гайка Григоряна, сообщает ФАН со ссылкой на официальный сайт СК России.

На встрече также присутствовали замглавы СК России Игорь Краснов, руководитель Криминалистического центра Зигмунд Ложис и представители нескольких подразделений центрального аппарата ведомства.

Представители российского и армянского следственных комитетов обсудили сотрудничество в области криминалистики и научно-образовательной сферы, а также оказание правовой помощи по уголовным делам.

Гости СК России проявили интерес к криминалистической технике и новым методам расследования преступлений, а также обратили внимание на полиграфические исследования и применение гипноза в следственных мероприятиях.

Александр Бастрыкин и Гайк Григорян подписали совместное заявление о противодействии преступности и повышении качества расследования уголовных дел.

Ранее Бастрыкин заявил о росте числа раскрытых следователями СК преступлений в 2019 году.