В Москве прошла рабочая встреча глав СК России и Армении

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В Москве состоялась рабочая встреча председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и главы ведомства Республики Армения Гайка Григоряна, сообщает ФАН со ссылкой на официальный сайт СК России.
В Москве прошла рабочая встреча глав СК России и Армении
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

На встрече также присутствовали замглавы СК России Игорь Краснов, руководитель Криминалистического центра Зигмунд Ложис и представители нескольких подразделений центрального аппарата ведомства.

Представители российского и армянского следственных комитетов обсудили сотрудничество в области криминалистики и научно-образовательной сферы, а также оказание правовой помощи по уголовным делам.

Гости СК России проявили интерес к криминалистической технике и новым методам расследования преступлений, а также обратили внимание на полиграфические исследования и применение гипноза в следственных мероприятиях.

Александр Бастрыкин и Гайк Григорян подписали совместное заявление о противодействии преступности и повышении качества расследования уголовных дел.

Ранее Бастрыкин заявил о росте числа раскрытых следователями СК преступлений в 2019 году. 

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