Бастрыкин заявил о росте числа раскрытых следователями преступлений

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о росте числа раскрытых следователями СК преступлений в 2019 году.
Бастрыкин заявил о росте числа раскрытых следователями преступлений
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Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление он сделал на совещании по итогам работы ведомства за девять месяцев текущего года.

«За девять месяцев текущего года в производстве следственных органов СК России находилось более 165 тыс. уголовных дел, из них окончено 89,8 тыс. Растёт количество раскрытых преступлений, в том числе на 10% увеличилось количество раскрытых уголовных дел о преступлениях прошлых лет», — сказал Бастрыкин.

По его словам, это свидетельствует об эффективности ранее принятых управленческих решений, связанных с увеличением следственного и криминалистического аппарата за счёт сокращения штатной численности обеспечивающих подразделений.

Вместе с тем Бастрыкин указал, что в анализируемый период по России в целом зарегистрировано 1,5 млн преступлений.

Ранее в Генеральной прокуратуре России заявили о росте числа IT-преступлений в январе — августе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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