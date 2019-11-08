В Ассоциации друзей Крыма рассказали о планах открыть в Китае крымский информационный центр

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Член координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма Гэ Чжили рассказал, что в Китае планируют открыть информационный центр о Крыме.
В Ассоциации друзей Крыма рассказали о планах открыть в Китае крымский информационный центр
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

По его словам, многие жители Китая уже приезжали в Крым и хотят вернуться туда снова, а китайская молодёжь стремится учиться, отдыхать и сотрудничать с жителями полуострова.

«Сейчас мы собираем необходимые материалы для создания информационного центра. Я уверен, что после открытия центра туристов из Китая у вас станет больше», — заявил Гэ.

Как сообщает РИА Новости Крым, он также добавил, что граждане Китая хотели бы сотрудничать с Крымом в различных сферах — экономике, культуре, туризме.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с радио Sputnik прокомментировал рекорд Крыма по числу туристов. 

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