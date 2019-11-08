На северо-востоке Москвы завершили благоустройство парка «Яуза»
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Постепенно, шаг за шагом мы ведём благоустройство прибрежных территорий», — заявил мэр Сергей Собянин на своём сайте.
В частности, приведена в порядок эстрадная площадка «Певческое поле». На месте заброшенного горнолыжного комплекса разместили пешеходную галерею со скамейками и навесом. Установлены новые детские площадки и тренажёрный комплекс.
По словам Собянина, в планах благоустройство остальных прибрежных территорий Яузы и Чермянки от МКАД до проспекта Мира и Лосиного Острова.
Ранее НСН сообщала, что власти Москвы рассказали о работах по облагораживанию Остоженки.