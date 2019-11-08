В московском метро запустили тематический поезд «Дальневосточный экспресс»

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На Кольцевой линии Московского метрополитена запустили тематический поезд «Дальневосточный экспресс», сообщает «Российская газета».
В московском метро запустили тематический поезд «Дальневосточный экспресс»
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Запуск поезда приурочен к открытию Дней Дальнего Востока в Москве. Состав выходит на линии метрополитена уже третий год подряд. По традиции старт его отправке дал вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Нельзя познать Россию, не побывав на Дальнем Востоке», — заявил он.

Поезд из пяти вагонов будет курсировать полгода и расскажет пассажирам о регионах, достопримечательностях, истории и уникальной природе края.

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