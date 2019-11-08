В Кремле объяснили слова Путина о «Википедии»

Российский президент Владимир Путин, говоря о «Википедии», имел в виду, что никем не гарантируется достоверность информации, размещённой на этом ресурсе. О запрете электронной энциклопедии не может быть и речи.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, «Википедия» является уважаемым, популярным, самообновляемым ресурсом.

«И то, что имел в виду президент и некоторые выступающие, — это то, что, при всём уважении, всё-таки информация, опубликованная в «Википедии» и регулярно обновляемая в «Википедии», — она никем не гарантируется», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пескова, никем не гарантируется правильность и достоверность данных в «Википедии». Он добавил, что Путин говорил о том, что надо сделать гарантированную с точки зрения достоверности энциклопедию. Песков уточнил, что таким источником является Большая российская энциклопедия.

«Ни о каких запретах, каких-то препятствиях к доступу к «Википедии» и речи быть не может», — заявил Песков.

Ранее Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле заявил, что лучше заменить «Википедию» Большой российской новой энциклопедией в электронном виде.