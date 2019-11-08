В Свердловской области заявили о работе комиссии в лагере после сообщений о ротавирусе у детей

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В департаменте информационной политики губернатора Свердловской области рассказали, что в лагере «Лесная жемчужина» работает межведомственная комиссия после сообщений о ротавирусе у отдыхающих там детей, передаёт URA.RU.
В Свердловской области заявили о работе комиссии в лагере после сообщений о ротавирусе у детей
  • РИА Новости

В составе комиссии — специалисты министерств образования и молодёжной политики, Министерства здравоохранения Свердловской области, а также регионального Роспотребнадзора.

«Медики, если будет такая необходимость, готовы госпитализировать детей», — уточнили в ведомстве.

В региональном Минздраве также рассказали, что на место выехал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

Как сообщил источник URA.RU, у 19 воспитанников центра для одарённых детей «Золотое сечение», отдыхавших в лагере «Лесная жемчужина», были обнаружены симптомы ротавирусной инфекции. В региональном Минобразования заявили о досрочном завершении смены, которая стартовала 25 октября и должна была закончиться 14 ноября.

Ранее заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадора по Свердловской области Анжелика Пономарёва в беседе с Nation News рассказала, что детские сады и школы в регионе закрываются из-за высокого уровня заболеваемости пневмонией.

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