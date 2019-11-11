Российские работодатели рассказали об отношении к женщинам в IT-сфере

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Николай Соколов
Согласно исследованию аналитического центра «Битрикс24», с которым ознакомился RT, 76% российских работодателей считают, что профессионализм IT-специалистов не зависит от их пола, а 83% уверены, что женщина может успешно руководить IT-подразделением компании.
Российские работодатели рассказали об отношении к женщинам в IT-сфере
  • Pixabay

47% работодателей, принимавших участие в опросе, заявили о намерении нанимать женщин на различные должности в IT-сфере в 2019—2020 годах.

Также, согласно данным исследования, в настоящее время женщины занимают IT-должности в 55% российских компаний. В то же время более половины участников опроса (52%) признали, что российские работодатели скептически относятся к найму сотрудников женского пола на работу в области IT-технологий.

Исследование проводилось в октябре 2019 года среди представителей 1000 компаний малого, среднего и крупного бизнеса.

Ранее в Минтруде сообщали, что за последние 18 лет разница в зарплатах мужчин и женщин снизилась с 36,8% до 28,3%. Вице-премьер Ольга Голодец заявляла также, что средняя заработная плата женщин в России составляет порядка 70% от зарплаты мужчин.

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