Российские работодатели рассказали об отношении к женщинам в IT-сфере
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47% работодателей, принимавших участие в опросе, заявили о намерении нанимать женщин на различные должности в IT-сфере в 2019—2020 годах.
Также, согласно данным исследования, в настоящее время женщины занимают IT-должности в 55% российских компаний. В то же время более половины участников опроса (52%) признали, что российские работодатели скептически относятся к найму сотрудников женского пола на работу в области IT-технологий.
Исследование проводилось в октябре 2019 года среди представителей 1000 компаний малого, среднего и крупного бизнеса.
Ранее в Минтруде сообщали, что за последние 18 лет разница в зарплатах мужчин и женщин снизилась с 36,8% до 28,3%. Вице-премьер Ольга Голодец заявляла также, что средняя заработная плата женщин в России составляет порядка 70% от зарплаты мужчин.