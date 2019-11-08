В Москве рассказали об уникальных документах, найденных в Главархиве

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о документах военного времени, обнаруженных в одном из хранилищ столичного Главархива, передаёт сайт «Москва 24».
В Москве рассказали об уникальных документах, найденных в Главархиве
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Девять связок документов военного времени о работе эвакуационных госпиталей были найдены во время капитального ремонта.

По словам мэра, в документах подробно описана работа эвакуационных госпиталей в столице, которые начали формировать в 1940 году.

«Сотрудники Главархива говорят, что будут использовать найденные материалы для выставок и издательской деятельности», — уточнил Собянин, отметив, что ранее помещение Главархива принадлежало медицинским организациям столицы.

Исследователям стали доступны 168 дел Мосгорздравотдела за 1940—1946 годы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Особый интерес представляют фотоальбомы, диаграммы и графики к отчётам учреждений, а также стенограммы научных конференций врачей.

Ранее руководитель Главархива Ярослав Онопенко сообщил, что в Главном архивном управлении Москвы обнаружили ранее неизвестный автограф Николая Гоголя.

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