В Москве найден неизвестный автограф Гоголя

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В Главном архивном управлении Москвы обнаружили ранее неизвестный автограф Николая Гоголя. Об этом сообщил руководитель Главархива Ярослав Онопенко.
В Москве найден неизвестный автограф Гоголя
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«Выяснилось, что классик русской литературы оставил подпись в метрической книге своего крестника», — приводит его слова портал мэра столицы.

Как отмечается, Гоголь был духовно близким человеком для поэта и философа-славянофила Алексея Хомякова и его супруги Екатерины, родной сестры поэта Николая Языкова, поэтому стал крёстным отцом их сына Николая.

Крещение состоялось 31 января 1850 года в церкви Николая Чудотворца на Песках. Подлинность подписи в метрической книге подтверждают написание букв и характерный росчерк в конце фамилии.

Как указывается в сообщении, то, что Гоголь присутствовал при крещении сына Хомякова, было известно специалистам и ранее, однако из-за путаницы с документами подтвердить этот факт удалось только сейчас.

В декабре 2018 года сайт «Москва 24» сообщал о начале реставрации дома Всеволжского на Остоженке, где бывал Гоголь.

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