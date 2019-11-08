Под Астраханью столкнулись две моторные лодки

В Астраханской области в результате столкновения двух моторных лодок, по предварительным данным, погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 8 ноября, в 09:17 по местному времени (08:17 мск) в Камызякском районе столкнулись моторное судно самодельной постройки, в котором находились три человека, и лодка бударка с девятью людьми на борту.

«В результате столкновения один человек из лодки бударки, предварительно, утонул», — заявили в МЧС.

Отмечается, что на месте ЧП работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, а также полицейские и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.

Южное следственное управление на транспорте СК России начало доследственную проверку в связи с ЧП.

Ранее СК начал проверку после пропажи нескольких рыбаков в Приморье.