Под Астраханью столкнулись две моторные лодки

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В Астраханской области в результате столкновения двух моторных лодок, по предварительным данным, погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
Под Астраханью столкнулись две моторные лодки
  • © Александр Пирагис
  • РИА Новости

В пятницу, 8 ноября, в 09:17 по местному времени (08:17 мск) в Камызякском районе столкнулись моторное судно самодельной постройки, в котором находились три человека, и лодка бударка с девятью людьми на борту.

«В результате столкновения один человек из лодки бударки, предварительно, утонул», — заявили в МЧС.

Отмечается, что на месте ЧП работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, а также полицейские и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.

Южное следственное управление на транспорте СК России начало доследственную проверку в связи с ЧП.

Ранее СК начал проверку после пропажи нескольких рыбаков в Приморье.

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