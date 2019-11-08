Названо место покупки первого билета на поезд через Крымский мост
«Из Севастополя куплен первый билет в начале девятого утра. Местный житель, который едет в гости, купил билет плацкартный на 25 декабря. Билет по цене 4525 рублей», — заявили в кассах.
Уточняется, что уже продано около пяти билетов.
При этом в пресс-службе «Крымской железной дороги» сообщили, что глубина продаж билетов установлена перевозчиком по 6 января.
Ранее оператор перевозок — компания «Гранд Сервис Экспресс» — объявил о начале продаж билетов на поезда с материковой части России в Крым.