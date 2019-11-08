Названо место покупки первого билета на поезд через Крымский мост

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Первый билет на поезд через Крымский мост куплен в Севастополе на рейс из Крыма в Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя железнодорожных касс.
Названо место покупки первого билета на поезд через Крымский мост

«Из Севастополя куплен первый билет в начале девятого утра. Местный житель, который едет в гости, купил билет плацкартный на 25 декабря. Билет по цене 4525 рублей», — заявили в кассах. 

Уточняется, что уже продано около пяти билетов.

При этом в пресс-службе «Крымской железной дороги» сообщили, что глубина продаж билетов установлена перевозчиком по 6 января.

Ранее оператор перевозок — компания «Гранд Сервис Экспресс» — объявил о начале продаж билетов на поезда с материковой части России в Крым.

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