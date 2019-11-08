Опрос: две трети россиян продолжают ходить на работу с ОРВИ

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Две трети жителей России при заболевании ОРВИ не открывают больничный и продолжают работать. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала «Здоровье Mail.ru».
Опрос: две трети россиян продолжают ходить на работу с ОРВИ
  • Gettyimages.ru
  • © Jamie Grill

«Что касается больничных при ОРВИ, то 65% опрошенных продолжают работать и не уходят лечиться домой», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом 49% из тех, кто решил не идти на работу из-за болезни, продолжают работать из дома.

Также опрос показал, что 41% россиян в 2019 году не ходили к врачу, ещё 38% — посещали медицинского специалиста от двух до четырёх раз, а 13% обращались за медпомощью пять-шесть раз.

Отмечается, что 50% респондентов заявили, что обращаются к врачу лишь в критических ситуациях, а 23% не обращаются до последнего.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на данные опроса «Левада-Центра» передавал, что 61% россиян считают своим главным страхом болезни детей и близких.

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