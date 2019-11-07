Эксперт прокомментировал планы по расширению Щёлковского шоссе

Член Общественного совета при Министерстве транспорта Московской области Андрей Мухортиков прокомментировал планы по расширению Щёлковского шоссе.

«В электричках станет свободнее, потому что какое-то количество людей сможет пересесть на автомобили», — цитирует его телеканал «360».

Как отметил Мухортиков, воздух станет чище, поскольку машины, стоящие в пробках, вырабатывают в несколько раз больше вредных веществ, чем машины, которые едут со скоростью 70—100 км/ч.

Ранее сообщалось, что космонавты подписали петицию, посвящённую строительству дублёра Щёлковского шоссе.

URA.RU сообщало, что в Тюменской области рассказали о планах по реконструкции дорог.