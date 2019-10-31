Космонавты подписали петицию о строительстве дублёра Щёлковского шоссе

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Космонавты подписали петицию, посвящённую строительству дублёра Щёлковского шоссе, сообщает телеканал «360».
Космонавты подписали петицию о строительстве дублёра Щёлковского шоссе
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Как заявил начальник первого управления Центра подготовки космонавтов Валерий Корзун, пробки у Звёздного Городка возникают как утром, так и вечером.

«И 25 км можем передвигаться в течение трёх-четырёх часов», — сказал он.

Со своей стороны, космонавт Артём Шкаплеров отметил, что и космонавты, и жители прилегающих к шоссе населённых пунктов давно ждут появления дублёра, который разгрузит главную магистраль.

«Мы с отрядом космонавтов написали петицию о необходимости постройки дублёра. Здесь всего по две полосы в каждую сторону. А из Москвы до МКАД ведёт шесть полос. И сразу чувствуется «горлышко», когда мы пытаемся пересечь МКАД», — отметил он.

Ранее, как сообщал RIA56, в Оренбурге рассказали о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019 год.

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