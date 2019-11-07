Эксперт прогнозирует рекордный турпоток после запуска поездов в Крым

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Крымский политолог Владислав Ганжара прокомментировал в разговоре с RT сообщение о старте продаж билетов на поезда в Крым, которые пойдут с материковой России на полуостров и обратно через мост.
Эксперт прогнозирует рекордный турпоток после запуска поездов в Крым
  • Pixabay

«Это долгожданное для крымчан событие. Это говорит о том, что проект «Крымский мост» будет реализован в ранее установленные сроки и в корне поменяет логистику, которая сейчас есть на полуострове. Мы понимаем, что те инфраструктурные изменения, которые произошли за последние годы, помогли Крыму полностью поменяться», — сказал он.

По словам эксперта, открытие железнодорожной части моста станет завершением логистического узла вокруг полуострова.

Он также подчеркнул, что с точки зрения пассажироперевозок и возможностей железнодорожный транспорт является самым комфортным.

«Те, кто не могли ранее посетить Крым, теперь сделают это, используя возможности ж/д сообщения. А крымчане смогут отправляться в различные регионы нашей большой страны. Это финал грандиозного проекта, который окончательно ставит точку в вопросе интеграции полуострова в состав России. Я убеждён, что с открытием железнодорожного моста туристический поток будет только нарастать и может побить исторические рекорды», — заключил Ганжара.

Продажи билетов на поезда в Крым, которые пойдут с материковой России на полуостров и обратно через мост, стартуют 8 ноября.

Первые поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить