Эксперт прогнозирует рекордный турпоток после запуска поездов в Крым

Крымский политолог Владислав Ганжара прокомментировал в разговоре с RT сообщение о старте продаж билетов на поезда в Крым, которые пойдут с материковой России на полуостров и обратно через мост.

«Это долгожданное для крымчан событие. Это говорит о том, что проект «Крымский мост» будет реализован в ранее установленные сроки и в корне поменяет логистику, которая сейчас есть на полуострове. Мы понимаем, что те инфраструктурные изменения, которые произошли за последние годы, помогли Крыму полностью поменяться», — сказал он.

По словам эксперта, открытие железнодорожной части моста станет завершением логистического узла вокруг полуострова.

Он также подчеркнул, что с точки зрения пассажироперевозок и возможностей железнодорожный транспорт является самым комфортным.

«Те, кто не могли ранее посетить Крым, теперь сделают это, используя возможности ж/д сообщения. А крымчане смогут отправляться в различные регионы нашей большой страны. Это финал грандиозного проекта, который окончательно ставит точку в вопросе интеграции полуострова в состав России. Я убеждён, что с открытием железнодорожного моста туристический поток будет только нарастать и может побить исторические рекорды», — заключил Ганжара.

Продажи билетов на поезда в Крым, которые пойдут с материковой России на полуостров и обратно через мост, стартуют 8 ноября.

Первые поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря.