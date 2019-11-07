Передавший штурвал лайнера «ИрАэро» девушке пилот отстранён от полётов
- РИА Новости
Об этом сообщили Интерфакс в пресс-службе перевозчика.
«Авиакомпания понимает всю серьёзность ситуации, и руководством «ИрАэро» принято решение отстранить предполагаемого виновника от работы до получения конечных итогов расследования», — заявил представитель компании.
Ранее Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту допуска к управлению самолётом постороннего лица, не имеющего соответствующего разрешения.
По данным следствия, инцидент произошёл 31 августа 2019 года. Один из членов экипажа незаконно провёл в кабину лайнера 33-летнюю девушку и передал ей управление.