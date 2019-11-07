СК возбудил дело из-за допуска к штурвалу самолёта «ИрАэро» девушки

Короткая ссылка
Следователи возбудили уголовное дело в связи с инцидентом, когда член экипажа пассажирского самолёта Ан-24 авиакомпании «ИрАэро» передал управление воздушным судном посторонней девушке.
СК возбудил дело из-за допуска к штурвалу самолёта «ИрАэро» девушки
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по факту управления 33-летней девушкой, не имеющей допуска к управлению и осуществлению пассажирских перевозок, воздушным судном Ан-24 авиакомпании «ИрАэро» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России», — указано в сообщении.

По данным следствия, 31 августа 2019 года один из членов экипажа незаконно провёл в кабину самолёта девушку и передал ей управление.

Самолёт Ан-24 с пассажирами на борту следовал по маршруту Якутск — Саккырыр.

В конце октября СК возбудил дело по факту смерти ребёнка в самолёте на Дальнем Востоке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить