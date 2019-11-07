СК возбудил дело из-за допуска к штурвалу самолёта «ИрАэро» девушки
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.
«Возбуждено уголовное дело по факту управления 33-летней девушкой, не имеющей допуска к управлению и осуществлению пассажирских перевозок, воздушным судном Ан-24 авиакомпании «ИрАэро» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России», — указано в сообщении.
По данным следствия, 31 августа 2019 года один из членов экипажа незаконно провёл в кабину самолёта девушку и передал ей управление.
Самолёт Ан-24 с пассажирами на борту следовал по маршруту Якутск — Саккырыр.
В конце октября СК возбудил дело по факту смерти ребёнка в самолёте на Дальнем Востоке.