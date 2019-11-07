Адвокат рассказал подробности допроса Светова в СК
- РИА Новости
Об этом сообщает РБК.
По словам адвоката Михаила Бирюкова, Светов проходит свидетелем по уголовному делу, возбуждённому по ст. 134 УК (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) и ст. 135 (развратные действия).
Бирюков отметил, что в августе МИЦ «Известия» выявил пользователя соцсетей, который опубликовал материалы, ставшие поводом для допроса Светова.
«Я не говорю, что заявление написали в МИЦ «Известия», но следствием установлено, что средством массовой информации выявлен пользователь соцсетей. А потом, как я предполагаю, МИЦ «Известия» этой информацией поделились с органами следствия», — заявил он.
При этом в пресс-службе «Известий» сказали РБК, что никакие заявления в правоохранительные органы они не писали.
6 ноября в незарегистрированной Либертарианской партии заявили, что Следственный комитет вызвал на допрос Михаила Светова.