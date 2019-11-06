В Либертарианской партии заявили о вызове однопартийца на допрос

Председатель незарегистрированной Либертарианской партии России Сергей Бойко заявил, что Следственный комитет вызвал на допрос члена партии Михаила Светова. Об этом информирует ТАСС.

«Ему вручена повестка на допрос в СК. В связи с чем планируется допросить Светова, я не знаю. В некоторых СМИ проходила информация о том, что якобы его подозревают в педофилии, но официально никаких обвинений Светову не предъявлено», — сказал он.

По словам Бойко, в партии считают недостоверной информацию, опубликованную в средствах массовой информации.

Также он назвал вызов Светова в СК «политически мотивированным». Бойко добавил, что допрос состоится до конца недели.

По его словам, Светову предоставят адвоката и «будут оказывать иную помощь».