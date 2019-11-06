В Либертарианской партии заявили о вызове однопартийца на допрос

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Председатель незарегистрированной Либертарианской партии России Сергей Бойко заявил, что Следственный комитет вызвал на допрос члена партии Михаила Светова. Об этом информирует ТАСС.
В Либертарианской партии заявили о вызове однопартийца на допрос
  • © Следственный комитет Российской Федерации

«Ему вручена повестка на допрос в СК. В связи с чем планируется допросить Светова, я не знаю. В некоторых СМИ проходила информация о том, что якобы его подозревают в педофилии, но официально никаких обвинений Светову не предъявлено», — сказал он.

По словам Бойко, в партии считают недостоверной информацию, опубликованную в средствах массовой информации.

Также он назвал вызов Светова в СК «политически мотивированным». Бойко добавил, что допрос состоится до конца недели.

По его словам, Светову предоставят адвоката и «будут оказывать иную помощь».

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