Эксперт оценил идею ремонтировать ветхие дома за счёт граждан
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По его мнению, такая инициатива предложена с целью решить давно назревшую проблему предаварийного жилья, однако это лишь промежуточный вариант выхода из ситуации.
«Предложение Минстроя связано с тем, что сейчас в жилищном кодексе указано: дома с износом свыше 70% не включаются в региональные программы капремонта. Вопрос о том, как они должны содержаться и ремонтироваться, давно стоял ребром. То, что сейчас предлагает ведомство, — это своеобразный промежуточный вариант, чтобы частично решить проблему», — полагает эксперт.
По его словам, для решения вопроса необходимы более действенные меры.
Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с сайтом «Москва 24» оценила инициативу Минстроя ремонтировать ветхое жильё за счёт граждан.