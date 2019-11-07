Эксперт оценил идею ремонтировать ветхие дома за счёт граждан

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Специалист-практик в сфере правового регулирования ЖКХ Игорь Кокин прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» инициативу Минстроя ремонтировать за счёт граждан ветхое жильё до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.
Эксперт оценил идею ремонтировать ветхие дома за счёт граждан
  • © Минстрой РФ

По его мнению, такая инициатива предложена с целью решить давно назревшую проблему предаварийного жилья, однако это лишь промежуточный вариант выхода из ситуации. 

«Предложение Минстроя связано с тем, что сейчас в жилищном кодексе указано: дома с износом свыше 70% не включаются в региональные программы капремонта. Вопрос о том, как они должны содержаться и ремонтироваться, давно стоял ребром. То, что сейчас предлагает ведомство, — это своеобразный промежуточный вариант, чтобы частично решить проблему», — полагает эксперт.

По его словам, для решения вопроса необходимы более действенные меры.

Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с сайтом «Москва 24» оценила инициативу Минстроя ремонтировать ветхое жильё за счёт граждан.

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