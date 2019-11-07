В Кремле не обсуждали идею о ремонте ветхого жилья за счёт россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о том, чтобы принимались какие-либо решения о ремонте ветхого жилья в стране за счёт самих граждан.

«Мне неизвестно о том, чтобы какие-то решения принимались на этот счёт, но, безусловно, это вопрос правительства», — заявил он.

Он добавил, что Кремль не направлял никаких рекомендаций в правительство на этот счёт.

По словам Пескова, эта тема в администрации президента никак не обсуждалась.

Ранее газета «Известия» писала, что в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложили ремонтировать ветхое жильё с износом более 70% за счёт россиян до того, как здание признают аварийным.