Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Уфе

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Состояние всех пострадавших в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Уфе оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии.
Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Уфе
  • РИА Новости

Отмечается, что пострадали 11 человек, в том числе шесть детей.

Пострадавших доставили в многопрофильные больницы Уфы, где их осмотрели бригады специалистов и провели необходимые исследования.

«Все пострадавшие госпитализированы с признаками отравления продуктами горения, их состояние оценивается как средней тяжести», — заявили в пресс-службе.

Указывается, что пострадавшим оказывается необходимое лечение в полном объёме.

Ранее в МЧС сообщили, что в результате пожара в многоэтажном доме в Уфе пострадали 11 человек.

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