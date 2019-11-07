Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Уфе
- РИА Новости
Отмечается, что пострадали 11 человек, в том числе шесть детей.
Пострадавших доставили в многопрофильные больницы Уфы, где их осмотрели бригады специалистов и провели необходимые исследования.
«Все пострадавшие госпитализированы с признаками отравления продуктами горения, их состояние оценивается как средней тяжести», — заявили в пресс-службе.
Указывается, что пострадавшим оказывается необходимое лечение в полном объёме.
Ранее в МЧС сообщили, что в результате пожара в многоэтажном доме в Уфе пострадали 11 человек.