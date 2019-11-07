В Москве мужчина заплатил за такси 41 тысячу рублей

Водитель такси в Москве взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

РИА Новости

«Вчера от недобросовестного таксиста пострадал иностранец, поймавший «с руки» такси Hyundai от здания «Экспоцентра» (Краснопресненская набережная)», — сказал источник. По его словам, потерпевший не запомнил номер автомобиля. При этом в пресс-службе московской полиции подтвердили инцидент и сумму ущерба, не уточнив гражданство потерпевшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее в Москве у женщины украли 95 тыс. рублей с банковских карт.