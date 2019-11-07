В Москве мужчина заплатил за такси 41 тысячу рублей

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Водитель такси в Москве взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 
В Москве мужчина заплатил за такси 41 тысячу рублей
  • РИА Новости

«Вчера от недобросовестного таксиста пострадал иностранец, поймавший «с руки» такси Hyundai от здания «Экспоцентра» (Краснопресненская набережная)», — сказал источник.

По его словам, потерпевший не запомнил номер автомобиля.

При этом в пресс-службе московской полиции подтвердили инцидент и сумму ущерба, не уточнив гражданство потерпевшего.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве у женщины украли 95 тыс. рублей с банковских карт.

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