В Москве мужчина заплатил за такси 41 тысячу рублей
- РИА Новости
«Вчера от недобросовестного таксиста пострадал иностранец, поймавший «с руки» такси Hyundai от здания «Экспоцентра» (Краснопресненская набережная)», — сказал источник.
По его словам, потерпевший не запомнил номер автомобиля.
При этом в пресс-службе московской полиции подтвердили инцидент и сумму ущерба, не уточнив гражданство потерпевшего.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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