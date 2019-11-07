Эксперт прокомментировала инициативу ремонтировать ветхое жильё за счёт граждан

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с сайтом «Москва 24» оценила инициативу Минстроя ремонтировать ветхое жильё за счёт граждан.

Как пояснила специалист, согласно законопроекту, который в настоящее время находится на рассмотрении в Госдуме, регионы смогут выделять дома, нуждающиеся в ремонте, в отдельную программу «Ветхие».

На сегодняшний день, по её словам, в юридической практике нет понятия «ветхое жильё», поэтому в программу капитального ремонта включают старые и новые дома. Она также добавила, что в большинстве регионов программа капремонта реализуется полностью за счёт взносов граждан.

Как правило, дома с высокой степенью износа ставят на ремонт в первую очередь, однако их точное количество определить невозможно, поскольку с 2013 года в стране отсутствует система технического учёта домов и хранения их технических паспортов, отметила Разворотнева.

«Нужно понимать, сколько таких домов. Думать не только о том, как капитально ремонтировать, но и как их содержать, потому что денег на содержание идёт много, взносы, которые делают граждане в управляющие компании, не покрывают все эти затраты, дома приходят в негодность ускоренными темпами», — заключила она.

Ранее в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложили ремонтировать ветхое жильё с износом более 70% за счёт граждан до того, как здание получит статус аварийного.

В сентябре «Реальное время» сообщало, что на работы по капремонту жилых домов в Набережных Челнах направили 1,3 млрд рублей.